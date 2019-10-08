وزير البيئة تابع قضية قطع اشجار شوح في خراج القبيات

تابع وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ قضية قطع أشجار من الشوح في خراج ​بلدة القبيات​ ، وكلّف العميد المتقاعد ​ايلي ابو جودة​ التواصل مع المدعي العام البيئي في منطقة ​الشمال​ القاضي ​غسان باسيل​ الذي أمر بفتح تحقيق لمعرفة هوية الفاعلين بهدف الادعاء عليهم وملاحقتهم قانونياً.

وعلى الفور توجّهت دورية من مخفر القبيات الى المنطقة حيث ضبطت الى جانب الطريق المؤدي الى ​فنيدق​ ​القموعة​ كمية من الحطب تُقدّر بحمولة بيك آب وتزن حوالى 4 أطنان ، وأحالت الدورية محضر التحقيق الى القاضي باسيل لاجراء المقتضى بحق المرتكبين الذين فرّوا من المكان.