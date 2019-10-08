وزير البيئة تابع قضية قطع اشجار شوح في خراج القبيات

تابع وزير البيئة فادي جريصاتي قضية قطع أشجار من الشوح في خراج بلدة القبيات ، وكلّف العميد المتقاعد ايلي ابو جودة التواصل مع المدعي العام البيئي في منطقة الشمال القاضي غسان باسيل الذي أمر بفتح تحقيق لمعرفة هوية الفاعلين بهدف الادعاء عليهم وملاحقتهم قانونياً.
وعلى الفور توجّهت دورية من مخفر القبيات الى المنطقة حيث ضبطت الى جانب الطريق المؤدي الى فنيدق القموعة كمية من الحطب تُقدّر بحمولة بيك آب وتزن حوالى 4 أطنان ، وأحالت الدورية محضر التحقيق الى القاضي باسيل لاجراء المقتضى بحق المرتكبين الذين فرّوا من المكان.
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