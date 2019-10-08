وفد من قيادة حماس في لبنان زار مقر قيادة أمل في إقليم جبل عامل

زار وفد من قيادة حركة "حماس" في ​لبنان​ مقر قيادة حركة "أمل" في إقليم جبل عامل ب​مدينة صور​، برئاسة ممثل الحركة في لبنان ​أحمد عبد الهادي​، يرافقه نائب المسؤول السياسي ​جهاد طه​ ومسؤول العلاقات اللبنانية ​أيمن شناعة​ ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد العوض. ولفت عبد الهادي إلى ان "الوضع في ​فلسطين​ لا ينفصل عما يحصل في المنطقة، فهناك ضغط أميركي هائل، الهدف منه محاولة تطويع ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية التي تدعم محور ​المقاومة​ و​القضية الفلسطينية​ لتقبل الشروط الأميركية في رسم خارطة المنطقة، وفق مصلحة الكيان الصهيوني، وعلى حساب حقوق ​الشعب الفلسطيني​". أضاف: "لقد حققت المقاومة إنجازات في المنطقة، والجمهورية الإيرانية كرست معادلة جديدة، والقضية الفلسطينية في قلب هذه المعادلة".

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