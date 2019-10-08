قرقاش: الإمارات تمارس ضبط النفس تجاه تقولات مسؤولين في الحكومة اليمنية

اعتبر وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية ​الإمارات​ي ​أنور قرقاش​ أن "الإمارات تغض الطرف عن أصوات في ​الحكومة اليمنية​، تمارس بعض التقوّل تجاهها".

وجدد قرقاش "التأكيد على دعم الإمارات للسعودية بجهودها لتوحيد الصف اليمني"، مشيدا بـ"أداء بلاده في ​التحالف العربي​ إلى جانب المملكة".

وأشار إلى أن "ضبط النفس الذي تمارسه الإمارات أمام تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية دليل نضج وعقل وهدفه تغليب المصلحة الأكبر".

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