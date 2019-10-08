إيلي رزق: الإمارات أظهرت أنها الصديق الحقيقي للبنان في وقت الضيق

أكّد رئيس هيئة تنمية العلاقات ال​لبنان​ية الخليجية ​ايلي رزق​، في تصريح تلفزيوني، أن "زيارة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى ​الإمارات​ خلقت الفرصة المناسبة في الظروف الحساسة التي يمر فيها لبنان"، موضحًا أن "الإمارات أظهرت أنها الصديق الحقيقي للبنان في وقت الضيق".

وشدد رزق على "أننا لم نذهب الى الإمارات لنتسول كما قالت بعض وسائل الإعلام".

