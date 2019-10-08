ميقاتي: كل التقدير للإمارات على قرار رفع الحظر عن سفر رعاياها الى لبنان

أكّد رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "كل التقدير للامارات العربية المتحدة على قرار رفع الحظر عن سفر رعاياها الى ​لبنان​، وأملنا أن يستفيد لبنان من هذا الجو العربي الداعم لاجراء إصلاحات حقيقية تعزز ​الاقتصاد اللبناني​ وتقوي دعائمه، وهذا ما يساعد فعليا على عودة بلدنا للقيام بدوره الرائد في المنطقة و​العالم​".

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