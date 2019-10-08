يعقوبيان: تجربتنا مع مجلس النواب في موضوع السدود غير مقبولة

اعتبرت النائب ​بولا يعقوبيان​ في حديث تلفزيوني أن "تجربتنا مع ​مجلس النواب​ في موضوع ​السدود​ غير مقبولة والسدود التي يشرف عليها ​مجلس الانماء والاعمار​ كارثية".

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