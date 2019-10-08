طرابلسي: أداء السلطة يراوح مكانه رغم الوضع الاقتصادي المتأزم

رأى النائب ​عدنان طرابلسي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "رغم ما نشهده من وضع متأزم اقتصادي ومالي واجتماعي، واضطراب في عدد كبير من القطاعات، نجد أن أداء السلطة التنفيذية يراوح مكانه بنفس النموذج الاقتصادي القديم الفاشل، والمعالجات لا ترقى إلى مستوى الإصلاح الجدي، و​سياسة​ الهروب إلى الأمام والترويج للتقشف و​الضرائب​ ما زالت قائمة! إلى متى ؟".

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