داوود الصايغ: لا مانع لدى الحريري بأي خطوة تعيد النازحين إلى بلادهم

لفت مستشار رئيس ​الحكومة​ ​داوود الصايغ​ إلى أن "​سوريا​ جارتنا ولكن نحن بحالة حيث أن العلاقات معها غير طبيعية لأسباب عديدة وهذا يعود لسنوات"، مشيراً إلى أن "مرحلة إعادة اعمار سوريا مرتبط بالانتهاء من الحرب فيها وعندما يحين الوقت لاعادة الاعمار ​لبنان​ سيكون له دورا رئيسيا في العملية".

وفي حديث تلفزيوني، سأل الصايغ "هل بدأت عملية اعادة الاعماء ليشترك لبنان فيها؟ درونا محجوز بصوة طبيعية و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ألمح إلى هذا الموضوع أمام ​الجمعية العمومية​ ولا مانع لدى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بأي خطوة تعيد ​النازحين​ إلى بلادهم".