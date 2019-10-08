بطيش: اعود من ابو ظبي اكثر تفاؤلاً بمستقبل لبنان

علق وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على زيارته إلى ​أبو ظبي​ قائلا: "اعود من ابو ظبي اكثر تفاؤلاً بمستقبل ​لبنان​ وأكثر ثقة بانَّ لهذا البلد أصدقاء وأخوة حقيقيّون. عودة الاشقّاء الاماراتيّين اول الغيث، وسيكون للزيارة ما يليها".

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