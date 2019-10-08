طقس مستقر ودافئ نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا مستقرا ودافئ نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط .
وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع ضبابا على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.
كما توقعت ان يكون طقس الخميس غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و الداخل . أما الجمعة فيكون غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض درجات الحراراة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات.
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