طقس مستقر ودافئ نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا مستقرا ودافئ نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط .

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ مع ضبابا على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

كما توقعت ان يكون طقس الخميس غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و الداخل . أما الجمعة فيكون غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض درجات الحراراة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل، كما يتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات.