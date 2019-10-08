أكّد وزير ​السياحة​ ​أواديس كيدانيان​، في تصريح تلفزيوني، أن "تراجع سفر الإماراتيين الى ​لبنان​ حصل بسبب الأوضاع في ​سوريا​"، كاشفًا عن أن "التراجع هو بنسبة 97 في المئة منذ عام 2011".

وشدد كيدانيان على أن "عودة الإماراتي والسعودي الى لبنان من شأنها إنعاش ​الاقتصاد اللبناني​".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيدانيان: عودة الإماراتي والسعودي الى لبنان ستنعش الاقتصاد اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.