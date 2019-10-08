خوري نفى أن تكون الوديعة الإماراتية المرتقبة مشروطة بفائدة 13%

نفى مساعد رئيس ​الحكومة​ سعد الحريري، ​غطاس خوري​ نفيا قاطعا أن تكون الوديعة الإماراتية المرتقبة مشروطة بفائدة 13% وبضمانة من ​الذهب​.

وكانت قناة الـ"LBC" قد كشفت بأن "الوديعة الإماراتية التي ستعطى للبنان مشروطة، والشرط الاول هو الفائدة التي قد تصل الى 13 بالمئة، والشرط الثاني هو الضمانة بالذهب".

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