بستاني: خطة الكهرباء تسير وفق الجدول الزمني المفروض

لفتت وزيرة ​الطاقة​ ​ندى بستاني​ في حديث تلفزيوني إلى أن "​خطة الكهرباء​ تسير وفق الجدول الزمني المفروض"، موضحةً أن "أول خطوة كانت خلط الهدر الفني وتفعيل الجباية، النقطة الثانية اطلاق دفاتر الشروط بين القطاعين العام والخاص في ​الزهراني​ وسلعاتة وأرسلنا دفاتر الشروط وتبحث في اللجنة الوزارية وفقا لتحسين التغذية وتخفيض ​العجز​ حتى تصفيره".

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