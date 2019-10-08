تبادل لاطلاق النار بين شبان من ال جعفر وال ناصر الدين في بلدة القصر

افادت معلومات صحفية بأن تبادلا لاطلاق النار حصل بين شبان من ال جعفر وشبان من ال ناصرالدين في ​بلدة القصر​ الحدودية، ويعمل ​الجيش اللبناني​ على تسيير دوريات في المنطقة وملاحقة مطلقي النار .

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