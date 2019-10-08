الحريري:سأكمل مهامي لكي نصل الى الأهداف التي توصل البلد الى بر الأمان

أكد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ خلال لقائه وفدا كبيرا من طلاب "​تيار المستقبل​" في جامعات ​القديس يوسف​، الجامعة ال​لبنان​ية - الأميركية وجامعة ​رفيق الحريري​ انه "نحن لدينا قناعة بأن البلد لكل الناس ويجب ان نعيش فيه جميعا مع بعضنا البعض. هذا كان ايمان رفيق الحريري الراسخ، رغم كل التناقضات والحسابات التي كانت موجودة في تلك الفترة، كان لديه هدف واحد، هو ​الدولة​. وفي اللحظة التي يحاول فيها البعض ان يستهدف سعد الحريري في محاولة لكسره، نقول له سعد الحريري لن ينكسر بوجودكم والتفافكم حوله. املنا كبير جدا بجيل المستقبل و​الشباب​ والشابات".

أضاف: "الحمد الله كنا في ​الإمارات العربية المتحدة​، ولدينا أصدقاء وهناك جالية كبيرة، ولدينا حلفاء واشقاء وأصدقاء مثل ​الامارات​ أيضا. ان شاء الله الأمور، لا سيما الاقتصادية منها، ستتحلحل بوقوف الأصدقاء الى جانبنا، نحن سنستمر في استكمال هذا المشوار واياهم وسننهض بلبنان، والحل سيكون بإجراء كل الإصلاحات المطلوبة، وستكون لدينا زيارات أخرى في ​الخليج​، وان شاء الله سيكون هناك فرج اقتصادي، وهذا ما اركز عليه في زياراتي ولقاءاتي".

وشدد على ان "التركيز اليوم هو كيف يمكننا الخروج من هذه الازمة؟ فهناك من يروج ل​أخبار​ اقتصادية مفبركة وتشنجات من هنا وهناك وبعضكم يتأثر فيها. ورغم ذلك، سأكمل مهامي، لكي نصل الى الأهداف التي توصل البلد الى بر الأمان. اريد ان أهنئ كل واحد وواحدة منكم على النجاح الكبير الذي حققتموه، ونأمل ان تحققوا مزيدا من النجاحات في المستقبل لكي تستطيعوا دعم الوطن بوجودكم. وأتمنى ان نستطيع تأمين فرص عمل لكم لدى تخرجكم. هذا ما اركز عليه في عملي الدؤوب واهتماماتي بان يتحقق النمو المطلوب وان تؤمن فرص عمل للشباب والشابات، فألف مبروك لكم جميعا".