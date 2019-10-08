جهانغيري: الوضع الاقتصادي يتجه نحو التحسن رغم الحظر الاميركي

أكد نائب الرئيس ال​ايران​ي ​اسحاق جهانغيري​ أن "​الوضع الاقتصادي​ للبلاد يتجه نحو التحسن رغم الحظر الاميركي الشديد"، مشيراً إلى أن "التقارير والاحصاءات التي تصدرها المؤسسات الرسمية في البلاد تدلل على تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد رغم الحظر الاميركي الشديد وكما قال الاميركيون أنفسهم أن ​الاقتصاد الايراني​ يسير باتجاه الافضل رغم حربهم ضد ايران".

ولفت إلى أن "المؤشرات الاقتصادية الاجمالية والتقارير الواردة من المراكز الاقتصادية تبشر بتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد لكن ذلك لايعني أن لاوجود لمراكز لاتعاني من مشاكل أو ظروف صعبة"، مشيراً إلى ان "الاميركيين تصوروا أن الاقتصاد الايراني سينهار وسيدفعون الناس الى القيام بأعمال عنف ولن يستطيع الايرانيون الاحتفال بالذكرى الاربعين لانتصار ​الثورة الاسلامية​ لكننا تجاوزنا هذه المرحلة".

وأشار الى أن "التقارير تدلل على أن الاقتصاد الايراني ينتج فرص العمل ويتجه صوب النمو والحد من التضخم وكذلك شهد سوق الاوراق المالية قفزة باعتباره مؤشرا اقتصاديا مهمّا"، مؤكداً ان "هذه الامور تدلل على أن الناشطين الاقتصاديين يقفون الى جانب وطنهم وشعبهم ونشطوا بشكل جيد في هذه الحرب الاقتصادية، معربا عن ثقته بتحسن الوضع الاقتصادي باستمرار".