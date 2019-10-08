حزب الشعب الجمهوري التركي: لاحترام سيادة سوريا ووحدتها وعدم التدخل بشؤونها

أكّد نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري" التركي آونال جافيكوز، أنّ "نظام الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ لعب دورًا رئيسًا بتأجيج الأزمة في ​سوريا​، عبر قيامه بدعم التنظيمات الإرهابية"، داعيًا إلى "احترام سيادة سوريا ووحدتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "اردوغان انتهج سياسات متهورة وارتكب أخطاء جسيمة متكرّرة، مبنيّة على عقد نفسيّة، وأنّ هذه السياسات المعادية للسلام كانت سببًا رئيسًا في إطالة أمد الأزمة في سوريا، وجعلت من ​تركيا​ عنصرًا رئيسًا في هذه الأزمة"، مركّزًا على أنّ "تركيا قد تدخلت بشكل سافر في سوريا عبر دعم المجموعات المسلّحة الّتي تقاتل ​الدولة السورية​ وعبر توغلها داخل ​الأراضي السورية​".

وشدّد جافيكوز على "ضرورة أن تكون أسس ومبادئ سياسة ​أنقرة​ الخارجية مبنيّة على احترام كلّ الاتفاقيات والأعراف الدولية وعلى أساس علاقات حسن الجوار والالتزام بكلّ الاتفاقيات الثنائية الموقّعة، والسعي من أجل حل جميع المشكلات عبر الحوار والتنسيق والتعاون الإقليمي".