متحدث باسم جونسون: لندن واضحة مع تركيا بشأن تجنب تحرك عسكري أحادي

أكّد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أن "لندن كانت واضحة باستمرار مع ​تركيا​ بشأن تجنب تحرك عسكري أحادي لأن من شأنه زعزعة استقرار المنطقة ويهدد جهود دحر ​تنظيم داعش​".

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