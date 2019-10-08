مسؤول ايراني: لا قوة تجرؤ على الهجوم على ايران

اكد نائب القائد العام لحرس ​الثورة الاسلامية​ الادميرال ​علي فدوي​ ان "​الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية بلغت قدرة الردع امام الاعداء"، مشددا على انه "لا قوة تجرؤ على الهجوم عليها"، معتبراً أن "الاضرار التي سيتكبدها الاعداء جراء اي اجراء يقومون به ضد ايران اكبر من المنافع التي قد يكسبونها وان الاعداء يقرون بقدراتنا وان الظروف هي بحيث يسعون للحصول على قدرة الردع امام ايران".

ولفت إلى أن "ايران بلغت قدرة الردع امام الاعداء ولا قوة تجرؤ على الهجوم على ايران"، مشيرا إلى ان "الاعداء بلغوا في الظروف الراهنة مرحلة التوسل للخلاص من معضلة ​اليمن​ وسائر الدول"، معتبراً أن "الاحداث الاخيرة مؤشر لضعف الاعداء"، مؤكداً ان "ايران متفوقة على الاعداء".

ولفت إلى أن "​اميركا​ ومنذ 40 عاما تعادي الثورة الاسلامية وقد استخدمت كل قدراتها لضرب الثورة الاسلامية الا انها فشلت على الدوام في محاولاتها"، معتبراً أن "المواجهة بين ايران واميركا مواجهة بين الحق والباطل وانهما لا يقفان ابدا في خندق واحد"، مضيفاً "بنظرة الى عداء اميركا للشعب الايراني يتضح بان هذا النزاع ليس بسبب القضايا الثقافية والاقتصادية والسياسية لانه لو كان الامر كذلك لتم لغاية الان حل المشاكل والتوصل الى توافقات".