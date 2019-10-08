شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحقق أردوغان أطماعه فى سوريا ؟.. خبير فى الشئون التركية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير فى الشئون التركية، إن الظرف الدولى لن يسمح للرئيس التركى رجب طيب أردوغان بتنفيذ آى عمل عسكرى فى سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية، رافضا سيناريو العدوان التركى على بعض مدن الشمال السورية تحت مسمى الغطاء الأمن، حسبما حاول نظام أردوغان الترويج لذلك خلال الأيام الماضية.

وأضاف عبد الفتاح :"فى ضوء الرفض الدولى لآى عمل عسكرى تركى فى سوريا والتحفظ الداخلى فى تركيا على هذا النوع من العمليات وتهديد أمريكا لأردوغان بتدمير الافتصاد التركى إذا حدث عدوان من الجانب التركى داخل سوريا، فأننى اتوقع تحرك عسكرى تركى محدود للغاية كمحاولة لتجنب الغضب الأمريكى، نظرا لأنه لا يوجد غطاء دولى لأى عدوان عسكرى تركى فى سوريا لذا فانه من المستبعد أن يكون هناك تدخل عسكرى عميق لان الظرف الدولى لا يسمح بذلك".