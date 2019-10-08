شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يحيل النائب عصام الصافى للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال، النائب عصام الصافى، لمكتب المجلس للتحقيق معه، وذلك بسبب اعتراضه خلال الجلسة العامة، مطالبا أخذ الكلمة بدون إذن رئيس المجلس.

وأعلن الدكتور على عبد العال، أن النائب عصام الصافى، عليه أن يمثل أمام مكتب المجلس غدا، الساعة السادسة للتحقيق، موجها حديثه للنائب، قائلا: "مش هتاخد الكلمة انت عارف تصرفاتك أنا سكت عليك كتير وهاحاسبك حساب عسير".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، حيث يعقب النواب على البيان الذى القاه رئيس الوزراء اليوم.