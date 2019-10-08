المغاربة فقدوا الأمل في أي تعديل حكومي: لا تغيير.. مليارات السنين يكذبون علينا والبلاد مشات-فيديوت

تصوير: حمزة مصباح

من المرتقب أن يتم الإعلان، قريبا،، عن لائحة الحكومة الجديدة بعد التعديل، إلا أن شريحة من المغاربة على ما يبدو فقدت الأمل في أي تعديل وزاري، بل يئست من كثرة الوعود.

وقال أحد المواطنين في مدينة الدارالبيضاء إنه “لن يلمس أي شيء مميز أو جديد، في حالة تم تعيين وزراء جدد”، معللا موقفه بالقول: “يأتي وزراء جدد ويرحل آخرون من دون أي محاسبة..”، مضيفا “البلاد لا تتقدم أبدا، على العكس من ذلك؛ فهي تتراجع بشكل ملحوظ”، مستطردا “نحن كمواطنين يئسنا، وفقدنا الأمل، نخشى على أبنائنا فقط، ونرغب في تعليم، وصحة، وسكن، يليق بهم”.

وتابع المواطن ذاته حديثه، وقال: “أصبح المغرب مثالا للفساد المستشري في الإدارات..”.

وقال آخر: “لا أهتم كثيرا بعمل الحكومة، أملي في الملك، أما الوزراء فهم معروفون بأنهم يهتمون بمصالحهم فقط”.

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وأضاف شاب آخر: “التعديل الوزاري المرتقب لن يغير أي شيء في وضعية البلاد، سئمنا من الوعود المتكررة”، واستطرد القول: “السياسي المجد لا يتركوه وشأنه”.

وشدد مواطن آخر على “عقودا خلت، والسياسيون في المغرب يمارسون نفس الكذب”.

يذكر أن الملك محمد السادس طلب من رئيس الحكومة في خطاب العرش في 29 يوليوز الماضي، إجراء تعديل وزاري جديد.