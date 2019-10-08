مسؤول في الخارجية الإسرائيلية: التعاون بين إسرائيل والمغرب متنوع في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة!

وسط الانتقادات، التي تثيرها الخطوات التطبيعية للمغرب مع إسرائيل، والجدل الكبير، الذي تحدثه كل خطوة، وضعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، المغرب في مرماها، بحديثها عن وجود علاقات اقتصادية بينه، وإسرائيل.

وفي ذات السياق، قال “ليؤور بن دور”، الموظف في قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسرائيلية، في مقطع فيديو، نشرته صفحة “إسرائيل بالعربي” على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وهي الصفحة التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل تجمعها علاقات اقتصادية، وتعاون مشترك مع المغرب، على الرغم من عدم وجود تمثيلية دبلوماسية، وقال إن “التعاون المشترك بين إسرائيل، والمغرب متنوع في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة، وكل ذلك على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين”.

وتحدث “بن دور” بفخر عن وجود الآلاف من السياح الإسرائيليين في المغرب، وقال إن “عشرات الآلاف من السياح الإسرائيليين يزورون المغرب سنويا، ويتحدثون بإعجاب عن التعامل مع الدين اليهودي في المغرب”.

يذكر أن تقريرا لمكتب الإحصاء الإسرائيلي كان قد أشار إلى أن المغرب ثالث أكبر بلد إسلامي وعربي يحتضن اليهود، إذ يعيش اليوم 2000 يهودي في المغرب من أصل 14.8 مليون نسمة حول العالم.

وبخصوص عدد الإسرائيليين، الذين يزورون المغرب سنويا، تم تسجيل زيارة 80 ألف سائح إسرائيلي للمغرب، عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 32 في المائة مقارنة مع عام 2017، علما أنه لا توجد رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل، والمغرب.