بعد إبعاده عن التشكيل الرسمي للفريق.. أزارو يجالس مدرب الأهلي ويطالب بفرصة المشاركة في المباريات

طالب المهاجم المغربي، وليد أزارو المحترف في صفوف النادي الأهلي المصري، بمنحه فرصة المشاركة في مباريات فريقه خلال الفترة القادمة.

وأكد تقارير مصرية اليوم الثلاثاء، أن أزارو جالس السويسري ريني فايلر، مدرب الأهلي، وطلب منه استفسارا حول سبب إبعاده عن مياريات الفريق، مقابل اعتماده على النيجيري أجاي وهو المركز الذي يلعب فيه المهاجم السابق للدفاع الحسني الجديدي.

وأضافت التقارير ذاتها، أن فايلر حاول احتواء غضب أزارو، مؤكدا له أنه يضع مصلحة الفريق فوق الجميع، ويدفع باللاعب الأكثر جاهزية، كما وعده بمنحه فرصة المشاركة مع نادي القرن خلال المواجهات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل مباراة ونوعية المنافس الذي سيواجهه الفريق.

وغاب صاحب 24 عاما، عن مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ مواجهة بيراميدز في كأس مصر، حيث خاض أبعده المدرب عن التشكيل الرسمي في مباريات بطل مصر، بدوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر المصري، بالإضافة للمواجهات الثلاث من الموسم الجديد للدوري المصري.