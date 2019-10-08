في ظل اخفاقات منتخبات الرجال.. المنتخب النسوي يواصل توهجه

واصل المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، تألقه في في الفترة الأخيرة، بعد نجاحه أمس الاثنين، في الظفر بالنسخة الأولى لدوري اتحاد شمال إفريقيا، الذي جرت أطواره بمدينة طنجة خلال الفترة ما بين 3و7 أكتوبر الجاري.

فوز العناصر الوطنية بالدوري، كانت مستحقا، نتيجة وأداء، حيث تمكن من الفوز بكل مبارياته، على منتخبات بوركينافاسو، والجزائر، وتونس.

وتغلبت لبؤات الأطلس على المنتخب البوركينابي بهدفين لواحد، وهزمت الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن تختتمن الدوري بالفوز على تونس بثنائة نظيفة.

وكان المنتخب الوطني، أحرز قبل هذا الدوري، الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الإفريقية، التي احتضنها المغرب، غشت الماضي، بعد تغلبه على المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد.

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ويأتي تألق منتخب أقل من 20 سنة، في ظل الاخفاقات المتكررة لمنتخب الرجال، في كل فئاته، بدءا بمنتخب الفتيان الذي خرج من دور المجموعات لكأس إفريقيا، أبريل الماضي، بتنزانيا، ليفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم.

واستمر اخفاق منتخبات الرجال، بعدما ودع المنتخب الأول نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، من دور الثمن، بخسارته ضد منتخب بنين بركلات الترجيح، ليتبعه منتخب الشباب الذي غادر دورة الألعاب الإفريقية من دور المجموعتين.

وتواصل الاخفاق، ليضرب المنتخب الأولمبي، الذي عجز عن تجاوز حاجز مالي، والتأهل لنهائيات كأس إفريقيا، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” 2020.