تغلب على ماليزيا والصين والدنمارك.. منتخب “فوتسال” يتوج بلقب الدوري الدولي بالصين

توج المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، اليوم الثلاثاء، بالدوري الدولي الذي احتضنته الصين، بعد تغلبه على منتخبات ماليزبا، والدنمارك، ثم المنتخب الصيني.

وفازت العناصر الوطنية، اليوم، بمباراتها الثالثة والختامية للدوري، على الدنمارك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، حيث تناوب على توقيع الرباعية، كل من إدريس فاني الذي أحرز ثنائية، ثم سعد كنيبة، وسفيان المسرار، علما أن اللقاء جرت أطواره بقاعة الرياضات الدولية، بمدينة شانغشو.

وكان المنتخب الوطني، قص شريط مبارياته، الأحد الماضي، بالانتصار على ماليزيا بثلاثة أهداف نظيفة، ثم دك شباك الصين، البلد المنظم للدوري، بخمسة أهداف دون رد، في مباراته الثانية، أمس الاثنين.

ونال اللاعب المغربي، سعد كنية جائزة أفضل لاعب في الدوري، كما حصد زميله رضا الخياري، لقب أحسن حارس مرمى في هذه التظاهرة الدولية.