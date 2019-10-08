فيسبوك_يحظر_فلسطين: دعوة لوقف التّمويل ليومين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت حملة "فيسبوك يحظر فلسطين"، اليوم، الثلاثاء، إلى خطوة تفاعليّة جديدة في الحملة، تتمثّل بوقف التّمويل التّرويجيّ من الصّفحات العربيّة على الموقع، بهدف التأثير على إدارة موقع "فيسبوك" ودفعها للعدول عن سياسات استهداف المحتوى الفلسطيني الّتي تنتهجها.

وطالبت الحملة، في بيان نشرته اليوم، الشركات وأصحاب الأعمال وكل من يقوم بعملية تمويل ترويجي عبر "فيسبوك"، بوقف الإعلانات الممولة لمدة يومين، الأربعاء والخميس، في خطوة من سلسلة خطوات نحو وقف إدارة الموقع لإجراءاتها التي تنتهك حق الفلسطينيين بالنشر والتعبير عن الرأي.

وقالت الحملة "انتصارًا لحقوقنا الرقمية ندعو جميع الصفحات الفلسطينية لوقف التمويل عبر ‘فيسبوك‘"، وأكدت على أنّ رؤوس الأموال الوطنية يجب أن تكون جزءًا من معركة النضال الرقمي.

وكانت الحملة قد أطلقت فعالية للتغريد #FBblocksPalestine,على منصات مواقع التواصل المختلفة بوقت متزامن مساء الأربعاء الماضي، وقد حققت الفعالية نتائج مميزة وشهدت تفاعلًا واسعًا جدًا، على الأصعدة المحلّيّة والعربيّة والعالميّة، كما حظيت بتغطية إعلامية من كبرى وسائل الإعلام العربية والمحلية.

وتأمل حملة "فيسبوك يحظر فلسطين" من الكل الفسطيني المشاركة بالفعالية سعيًا لحماية المحتوى الفلسطيني على الفضاء الإلكتروني الذي بات مهددًا بشكل كامل، كما ثمّنت الحملة في بيانها موقف وسائل الإعلام الفلسطينية والنشطاء والصحفيين في فعالية التغريد آملةً باستمرار مساهمتهم إعلاميًا لضمان نجاح الحملة على أكمل وجه.