شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة جنوبية جديدة إلى ميليشيا الإصلاح : #قوات_الانتقالي_تحرر_الفاخر والان مع التفاصيل

أطلق نشطاء جنوبيون، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، هاشتاج بوسم "قوات الانتقالي تحرر الفاخر" في رسالة غير مباشرة إلى ميليشيا الإصلاح التي تركت ميليشيا الحوثي الإنقلابية على حدود مأرب وأتجهت لإحتلال محافظة شبوة المحررة .

وحظي الهاشتاج على تفاعل كبير من قبل النشطاء في الجنوب ودول الخليج العربي، ووصل إلى المرتبة 18 في قائمة الترند، فيما توقع مغردون أن يتصدر قائمة ترند في تويتر .

وجاء إطلاق هذا الهاشتاج عقب الإنتصارات الكبيرة التي حققتها القوات الجنوبية التابعة للمجلس الإنتقالي في محافظة الضالع والتي تمثلت في تحرير مدينة الفاخر وتطهيرها من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وتنوعت تغريدات النشطاء والسياسيون التي رصدها موقع (اليمن العربي) بين توجيه الرسائل، ومباركة هذه الإنتصارات والتأكيد على أهميتها .

يقول السياسي الجنوبي، صالح أبوعوذل، #قوات_الانتقالي_تحرر_الفاخر، تأكيد جديد ورسالة ذات اهمية بالغة، على صدق ووفاء المجلس الانتقالي الجنوبي، وتعزيز لمنهجه السياسي، الذي اكده في مختلف خطاباته وبرامجه السياسية والمتمثل في ان الأولوية هي الانتصار للمشروه العربي وهزيمة الحوثيين «حلفاء إيران» .. مباركاً له وللشعب الجنوبي هذا الإنتصار .

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فيما قال رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي في لحج، رمزي الشعيبي، "سجل أيها تاريخ قواتنا الجنوبية تتوغل في عمق الشمال وتحرر مدنية الفاخر في قعطبة في وقت تحشد مليشيات الإصلاح الإرهابية جحافلها من مأرب والشمال لغزو المناطق الجنوبية" .

أما الإعلامي الجنوبي، وضاح بن عطية، فقال "القوات الجنوبية تقتحم متارس المليشيات الحوثية في جميع مواقع الدرما المطلة على الريبي ولكمة الدوكي وبير قيس، وتسيطر عليها، ومصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيات الحوثية الذين كانوا متمركزين بتلك المناطق وفرار البعض الآخر باتجاه محافظة اب" .

فيما تساءلت الدكتورة، حنان اليافعي، بقولها "الا يخجل الرئيس هادي ومعه نائبه علي محسن الأحمر عندما يشاهدون رجال الجنوب يحررون مدن في عمق الشمال، وبإمكانيات بسيطة ورواتب مقطوعة ومحاربين اعلامياً من الشرعة نفسها، بينما جبهاتهم في الشمال ركود وقواتهم حركوها لقتل ابناء الجنوب" !!

من جانبه، الناشط، الشعيبي ابوكمال، علق على هذه الإنتصارات بالإشارة إلى أن شيوخ الضالع يسابقون شبابها في الخطوط الأمامية للمعركة، فيما بينما الدنابيع -قوات هادي- القوادين يتقدمو مع قوات الاحتلال لمساعدتهم على قتل اهلهم واخوانهم في ارضهم ويباركون للعدو الانتصارات .

فيما يرى الخبير العسكري، العميد خالد النسي، هذه الإنتصارات بإنها تعزيز للموقف التفاوضي لوفد المجلس الانتقالي الجنوبي في جدة .. لافتاً إلى أن المجلس موجود قبل هذه الإنتصارات ولكنها تجعله أيضاً يقول نحن هنا على الارض بالمقابل اين هي الشرعية وماذا حققت لتكون ند للمجلس الانتقالي الجنوبي .