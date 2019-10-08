الإمارات تشيد بإدارة المرحلة الانتقالية بالسودان

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الثلاثاء، أن السودان سيتجاوز كل التحديات بإرادة شعبه ودعم أشقائه والمجتمع الدولي، مشيدا بإدارة السودان للمرحلة الانتقالية الحالية.



جاء ذلك خلال استقبال قرقاش لوزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وأكد قرقاش خلال الاجتماع الأهمية التي توليها الإمارات للسودان، مثمنا الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وعبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني للإمارات.

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وبحث الجانبان آخر التطورات على الساحة السودانية وسبل دعم السودان في المرحلة القادمة.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية قد استقبل الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والدكتور عبدالله حمدوك.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ، الثلاثاء، العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين وعددا من القضايا والمستجدات العربية والإقليمية.

ووصل إلى الإمارات، الإثنين، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وعبدالله حمدوك، في زيارة تستغرق يومين.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما إلى مطار الرئاسة في أبوظبي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وعدد من المسؤولين.