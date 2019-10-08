القروي يطالب بتأجيل الجولة الثانية لانتخابات رئاسة تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب نبيل القروي مرشح حزب "قلب تونس" الليبرالي لرئاسة تونس الموقوف بالسجن، بتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات، حتى انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص.

وأكد المكتب الإعلامي لـ"القروي"، في بيان، أنّه "متمسك بحقّه في خوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية احتراما لإرادة الشعب والناخبين".

وأشار إلى أنّ "الشائعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة".

ولفت البيان إلى أن "القروي يرفض الإدلاء بأي تصريحات أو حوارات لأي جهة أو محمل صحفي وإعلامي وهو في السجن، وذلك احتجاجا على سجنه ظلما ولأسباب سياسية إضافة إلى انعدام تكافؤ الفرص بينه وبين منافسه المرشح الثاني الذي يتمتع بكامل حقوقه الدستورية والانتخابية".

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وأوضح المكتب الإعلامي لـ"القروي" أنّه "تمّت مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 30 سبتمبر/أيلول الماضي لتمكينه من إجراء حملته الانتخابية، بالتنقل لكل الولايات (24 ولاية)، وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام".

واختتم البيان بالتأكيد على بالغ احترام نبيل القروي لكلّ الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وأسفه لعدم الاستجابة لمطالبهم نظرا للظروف المذكورة.