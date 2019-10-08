روسيا تطالب تركيا بعدم عرقلة الحل السلمي في سوريا

الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف- أ.ف.ب

دعت روسيا، الثلاثاء، إلى عدم "تقويض التسوية السلمية" للنزاع في سوريا حيث يواجه الأكراد تهديدا بشن هجوم تركي.

وذكرت وكالات الأنباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين ومجلس الأمن الروسي شددا في اجتماع "على أهمية تجنب أي عمل من شأنه أن يقوض التسوية السلمية" للنزاع في سوريا.



وفي وقت سابق، قال المسؤول الكردي السوري بدران جيا كرد: إن الأكراد في شمال سوريا ربما يبدأون محادثات مع دمشق وموسكو لملء أي فراغ أمني إذا ما انسحبت القوات الأمريكية بالكامل من منطقة الحدود مع تركيا.

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وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، في وقت سابق، أن القوات الأمريكية انسحبت من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا، مؤكدة أنها "لن تتردد دقيقة واحدة في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم التركي المزمع".

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باجتياح شمال سوريا بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب والتخلي عن دعم قوات سوريا الديمقراطية.

وحذر الاتحاد الأوروبي الرئيس التركي من شن أي عملية عسكرية هناك حتى لا تتفاقم الأوضاع الإنسانية وفتح الباب أمام الإرهابيين لتنشيط خلاياهم مرة أخرى في المنطقة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس الإثنين، عدم دعمها لأي عملية عسكرية تشنها القوات التركية في شمالي سوريا.