قرقاش: أداء الإمارات في التحالف العربي أسمى من الأكاذيب

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، إن أداء الإمارات المشرف في التحالف العربي أقوى وأسمى من الأكاذيب.

وأضاف قرقاش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ضبط النفس الذي تمارسه الإمارات أمام تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية دليل نضج وعقل".

وأوضح أن موقف الإمارات "هدفه تغليب المصلحة الأكبر".

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وتابع: "هدفنا الأول نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه.. الأداء الإماراتي المشرف في تحالف الحزم ومعركة التحرير أقوى وأسمى من أكاذيب هؤلاء وافترائهم".

وثمن قرقاش، قبل يومين، الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية عبر مفاوضات جدة، لتوحيد الصف اليمني ومواجهة الانقلاب الحوثي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أكد أن توافق واتفاق الإمارات مع السعودية في اليمن يهدف إلى استعادة الدولة من الانقلاب الحوثي، مشيرا إلى أن الهدف النهائي للجميع في اليمن هو إنهاء الحرب، ولكن ذلك مرتبط بتوفير بيئة ومحيط أمني للمنطقة.

وتعهدت الإمارات مراراً بمواصلة العمل بحزم كجزء من التحالف العربي ضد عودة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن.