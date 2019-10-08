 روسيا تدعو تركيا الى عدم "تقويض التسوية السلمية" في سوريا 

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

كتب الخليج 365

وذكرت وكالات الانباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله ان الرئيس فلاديمير بوتين ومجلس الأمن الروسي شددا في اجتماع "على أهمية تجنب أي عمل من شأنه أن يقوض التسوية السلمية" للنزاع في سوريا.

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