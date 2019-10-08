لفتت مصادر قضائية لقناة "المنار" إلى أن "الارهابي الذي نفذ عملية ​طرابلس​ ​عبد الرحمن مبسوط​كان ينتمي إلى "جندالله" وكان يتردد إلى مراكزه حيث عما حارسا لأحدها وحصل على أسلحته والقنابل منه"، مشيرةً إلى أن "كان هناك ضغوطا حكومية مورست على بعض القيادات الامنية من أجل عدم فتح ملف ​كنعان ناجي​ والذي كان رفض الحضور إلى ​القضاء العسكري​ حيث لم يمتثل لأكثر من مذكرة احضار".

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كانت هذه تفاصيل خبر المنار: الارهابي مبسوط كان ينتمي إلى "جندالله" وحصل على أسلحته والقنابل منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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