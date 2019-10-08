لفتت مصادر بعبدا لقناة الـ"المنار" إلى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يقارب ​ملف النازحين السوريين​ وطنيا ولن يمنعه اي شيء يخدم الموضوع في التوقيت المناسب وشكل التواصل المناسب مع دمشق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المنار: الرئيس عون لن يمتنع عن القيام باي شيء يخدم ملف النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.