نقيب مستوردي الأدوية: اذا لم نجدد مخزوننا من الادوية سينقطع الدواء من الاسواق

أكد نقيب مستوردي ​الأدوية​ كريم جبارة في حديث تلفزيوني له، أنه "اذا لم نجدد مخزوننا من الادوية سينقطع الدواء من الاسواق"، مشيراً الى أنه "اليوم يجب ان نحل مشكلة تواجد ​الدولار​ لنتمكن من وضع طلبياتنا لنحصل عليها بعد 3 اشهر".

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