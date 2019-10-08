تجار زحلة: للتوقف عن العمل لساعة واحدة الخميس انسجاما مع نداء جمعية تجار بيروت

دعت ​جمعية تجار زحلة​ في بيان، "أصحاب المؤسسات والشركات وكل مكونات المجتمع التجاري والاقتصادي في زحلة و​البقاع​ والعاملين فيها، إلى وقفة تضامنية ورفع الصوت معا لمنع انهيار ​القطاع الخاص​، وذلك انسجاما مع النداء الذي أطلقه رئيس ​جمعية تجار بيروت​ امين عام ​الهيئات الاقتصادية​ الدكتور ​نقولا شماس​ الداعي إلى وقفة استنكار والتوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة بعد غد الخميس في 10 الحالي من الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الثانية عشرة ظهرا، احتجاجا على انهيار القطاع الخاص ومستوى معيشة المواطن".

وأكدت "رمزية هذا التحرك وسلميته، في ظل تراجع القدرة الشرائية وزيادة مؤشر التضخم وارتفاع الكلفة التشغيلية والأعباء الضريبية والشح في السيولة والنمو الاقتصادي السلبي"، لافتة إلى أن "هذا الحراك نابع من المسؤولية الوطنية الاقتصادية، وهو بعيد كل البعد عن أي اصطفاف، ولا يعبر إلا عن وجع كل من أرغمته الظروف الاقتصادية والأزمات المتتالية إلى نتائج سلبية وتعثر عن إيفاء مستحقاته وإقفال مؤسساته وصرف العاملين منها".