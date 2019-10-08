بلدية طرابلس أطلقت حملة لإزالة المخالفات في الضم والفرز

نفذت دوريات شرطة بلدية طرابلس حملة لازالة المخالفات والتعديات ومصادرة العوائق الحديدية والحجرية في منطقة شارع 32 في الضم والفرز، على ان تستكمل هذه الحملة في الايام والاسابيع القادمة لحين ازالة كافة المخالفات والتعديات حسب الاصول القانونية، وذلك انفاذا لقرار رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، رقم 312 تاريخ 2019/9/23 وبناء لتوجيهات قائد شرطة بلدية طرابلس المؤهل ربيع الحافظ.
وكانت البلدية قد وجهت إنذارا بضرورة إزالة المخالفات والتعديات على الارصفة العامة والطرقات العامة قبل ما يزيد عن 15 يوما.
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