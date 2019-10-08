بلدية طرابلس أطلقت حملة لإزالة المخالفات في الضم والفرز

نفذت دوريات شرطة ​بلدية طرابلس​ حملة لازالة المخالفات والتعديات ومصادرة العوائق الحديدية والحجرية في منطقة شارع 32 في ​الضم والفرز​، على ان تستكمل هذه الحملة في الايام والاسابيع القادمة لحين ازالة كافة المخالفات والتعديات حسب الاصول القانونية، وذلك انفاذا لقرار رئيس بلدية طرابلس الدكتور ​رياض يمق​، رقم 312 تاريخ 2019/9/23 وبناء لتوجيهات قائد ​شرطة بلدية طرابلس​ المؤهل ربيع الحافظ.

وكانت ​البلدية​ قد وجهت إنذارا بضرورة إزالة المخالفات والتعديات على الارصفة العامة والطرقات العامة قبل ما يزيد عن 15 يوما.