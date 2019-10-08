نهرا: اتوستراد شكا معرّض للسقوط لحظة بداية تساقط الامطار

اكد محافظ ​الشمال​ ​رمزي نهرا​ في حديث تلفزيوني "إنني ناشدت ​وزارة الاشغال​ من أدل ايجاد حل سريع لأتوستراد شكا بعدما انهاء جزء من الجبل ​الشتاء​ الماضي"، مشيراً إلى انه "من غير المقبول أن تبقى طريق دولية تربط ​بيروت​ بالشمال و​سوريا​ مقفلة والاتوستراد معرض للسقوط لحظة بداية تساقط الامطار".

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