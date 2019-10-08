نبيل القروي طالب بتأجيل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

كشف محامي المرشح في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي، نزيه صويعي، لوكالة "فرانس برس"، "أنّنا قدّمنا التماسًا إلى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات المقرّر أن تجري في 13 تشرين الأول الحالي"، حتّى يتمّ الإفراج عن القروي ليتمكّن من القيام بحملته الانتخابية.
وكان قد أكّد المكتب الإعلامي للقروي، في وقت سابق، أنّه "متمسّك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 بعد انتخابه للدور الثاني، وذلك احترامًا لإرادة الشعب والناخبين، وأنّ الشائعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة".
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