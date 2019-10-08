خارجية أثيوبيا: مصر تحاول الحفاظ على السيطرة على مياه النيل منذ الحقبة الاستعمارية

اتهمت ​وزارة الخارجية​ الإثيوبية، ​الحكومة المصرية​ بـ"محاولة الحفاظ على سيطرتها على مياه النيل باقتراح تقول إنه سيهدد "​سد النهضة​" الذي يتم إنشاؤه على ​النيل الأزرق​"، مشيرةً إلى أن "الخطة المصرية "متحيزة" وبها عيوب وستعرقل في نهاية الأمر تنميتها الاقتصادية".

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