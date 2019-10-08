هبوط اضطراري لطائرة "بوينغ" تابعة للخطوط الإثيوبية في دكار ولا إصابات

أعلن المتحدث باسم مطار دكار تيديان تامبا، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية أجرت هبوطًا اضطراريًّا في دكار بالسنيغال، وقد اشتعل أحد محرّكيها، في حين لم يصب الركاب التسعون الّذين كانوا على متنها وأفراد الطاقم بأيّ أذى".

وأوضح أنّ "الطائرة وهي من طراز "بوينغ 767" كانت قد أقلعت للتو من مطار دكار متّجهة إلى ​أديس أبابا​، حين طلب الطيار الإذن للعودة والهبوط اضطراريًّا".

وأكّدت الخطوط الإثيوبية أنّ "طائرة تابعة لها تعرّضت لـ"مشكلة ميكانيكيّة" وتمكّنت من العودة بسلام إلى المطار الّذي أقلعت منه".

ويأتي الهبوط الاضطراري في دكار بعد أشهر من تحطّم طائرة "بوينغ 737" ماكس في آذار الماضي، بعيد إقلاعها من أديس أبابا ومقتل 157 شخصًا كانوا على متنها.