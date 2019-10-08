الدفاع التركية: جشينا الوحيد في الناتو الذي حارب "داعش" وجها لوجه

أكدت وزارة الدفاع التركية أن "الجيش التركي هو الوحيد من بين جيوش حلف "الناتو" والتحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي حارب التنظيم بشكل مباشر وجها لوجه، وذلك في عملية درع الفرات"، مشيرة إلى أن "تركيا التي تعد من أكثر البلدان المتضررة من عمليات داعش الدموية، كافحت التنظيم بوتيرة متسارعة وبكل قوة، سواء داخل البلاد أو خارجها، وستواصل النضال شرق الفرات أيضا".
ولفتت إلى أن "سيطرة القوات المسلحة التركية، خلال عملية درع الفرات، على منطقة دابق بريف حلب التي يضفي داعش قدسية عليها، شكلت أكبر ضربة عسكرية وإيديولوجية للتنظيم الإرهابي".
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