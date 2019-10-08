الدفاع التركية: جشينا الوحيد في الناتو الذي حارب "داعش" وجها لوجه

أكدت ​وزارة الدفاع التركية​ أن "​الجيش التركي​ هو الوحيد من بين جيوش حلف "​الناتو​" والتحالف ضد ​تنظيم داعش الإرهابي​، الذي حارب التنظيم بشكل مباشر وجها لوجه، وذلك في ​عملية درع الفرات​"، مشيرة إلى أن "​تركيا​ التي تعد من أكثر البلدان المتضررة من عمليات داعش الدموية، كافحت التنظيم بوتيرة متسارعة وبكل قوة، سواء داخل البلاد أو خارجها، وستواصل النضال شرق الفرات أيضا".

ولفتت إلى أن "سيطرة ​القوات المسلحة التركية​، خلال عملية درع الفرات، على منطقة دابق ب​ريف حلب​ التي يضفي داعش قدسية عليها، شكلت أكبر ضربة عسكرية وإيديولوجية للتنظيم الإرهابي".