النواب الإيطاليون صوتوا بالأغلبية على تعديل دستوري يقتطع ثلث عدد النواب بالبرلمان

صوّت النواب الإيطاليون بأغلبيّة ساحقة، على تعديل دستوري يقتطع ثلث عدد النواب في البرلمان، وهو وعد انتخابي قطعته حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات، والهدف منه توفير 500 مليون يورو في كلّ دورة تشريعية.

وأيّد 553 نائبًا هذا التعديل، مقابل 14 عارضوه وامتنع اثنان عن التصويت.

وبموجب التعديل، ينخفض عدد المشرّعين من 945 إلى 600، وعددهم حاليًّا هو الثاني في ​أوروبا​ بعد ​بريطانيا​ (1400) وقبل ​فرنسا​ (925). وهو ينصّ على خفض عدد النواب من 630 إلى 400، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 200.