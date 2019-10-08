وزير يمني: حوار جدة يرتكز على عودة مؤسسات الدولة إلى عدن

أكد وزير الخارجية اليمني محمد عبدالله الحضرمي ان "حوار جدة يرتكز على الثوابت الوطنية في الحفاظ على وحدة وأمن اليمن وعودة جميع مؤسسات ​الدولة​" إلى العاصمة المؤقتة عدن"، مشيراً إلى أن "حوار جدة بين ​الحكومة اليمنية​ والمجلس الانتقالي الجنوبي، يقوم أيضا على "دمج جميع التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة والتابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في إطار وزارتي الدفاع والداخلية".

وثمن "الدور الكبير الذي تقوم به ​السعودية​ فيما يتصل بحوار جدة لإنهاء التمرد وعودة مؤسسات الدولة"، مرحباً بـ"الجهود السعودية الحثيثة في هذا الصدد، موضحا أن الحكومة الشرعية حريصة على السلام وعلى إنهاء التمرد المسلح في بعض المحافظات الجنوبية من أجل إعادة بوصلة التحالف ولملمة كافة الجهود تجاه المشروع الحوثي الإيراني التوسعي في اليمن".

وشدد الحضرمي على "أهمية إظهار حسن النية والالتزام بعدم التصعيد أو التحشيد من أجل إنجاح حوار جدة"، مؤكداً "دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن ​مارتن غريفيث​، وعلى ضرورة الا يتم تجاوز اتفاق ​الحديدة​ والتركيز على حل قضية ​الأمن​ والسلطة المحلية بموجب ما ورد في الاتفاق".