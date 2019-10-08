أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، أندريو مورسي عن قلقه من "نية تركيا شن عملية ضد المقاتلين الأكراد شمال شرق سوريا"، محذرا الحكومة التركية من "تداعيات اتخاذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب في الأراضي السورية".
ولفت إلى "إننا أكدنا دائما بكل وضوح فيما يخص تركيا أنه يجب تفادي أي عمل عسكري أحادي الجانب من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة ويهدد الجهود الرامية إلى ضمان الهزيمة المستدامة لداعش".
وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن استكمال كل الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية في شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".
وجرى ذلك بعد بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، في إجراء يفتح الباب أمام تركيا لشن العملية العسكرية لـ "تطهير هذه الأراضي" من "وحدات حماية الشعب"، التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أميركيا في الحرب على "داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير بريطاني يحذر تركيا من تداعيات أي عمل عسكري أحادي الجانب في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.