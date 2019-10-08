وزير بريطاني يحذر تركيا من تداعيات أي عمل عسكري أحادي الجانب في سوريا

أعرب وزير شؤون ​الشرق الأوسط​ في ​الخارجية البريطانية​، أندريو مورسي عن قلقه من "نية ​تركيا​ شن عملية ضد المقاتلين ​الأكراد​ شمال شرق سوريا"، محذرا ​الحكومة التركية​ من "تداعيات اتخاذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب في ​الأراضي السورية​".

ولفت إلى "إننا أكدنا دائما بكل وضوح فيما يخص تركيا أنه يجب تفادي أي عمل عسكري أحادي الجانب من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة ويهدد الجهود الرامية إلى ضمان الهزيمة المستدامة لداعش".

وأعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن استكمال كل الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية في شمال شرق سوريا ضد "​وحدات حماية الشعب​" الكردية، التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب ​العمال​ الكردستاني".

وجرى ذلك بعد بدء ​الولايات المتحدة​ سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، في إجراء يفتح الباب أمام تركيا لشن العملية العسكرية لـ "تطهير هذه الأراضي" من "وحدات حماية الشعب"، التي تنشط ضمن تحالف "​قوات سوريا الديمقراطية​" المدعوم أميركيا في الحرب على "داعش".