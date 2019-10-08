البرلمان التركي يمدد تفويض أردوغان لإطلاق عمليات عسكرية بسوريا والعراق

صادق ​البرلمان التركي​ على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، لتوجيه ​القوات المسلحة التركية​ شن عمليات عسكرية في ​سوريا​ و​العراق​ لمدة عام. وينص القرار، الذي صوت لصالحه معظم أعضاء البرلمان حيث يهيمن "​حزب العدالة والتنمية​" بزعامة أردوغان، على تمديد التفويض لشن العمليات العسكرية في دولتي جوار تركيا حتى 30 تشرين الاول 2020.

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