ترمب يصف اجراءات الكونغرس لعزله بـ"المهزلة"







اسماء السيد - واشنطن: وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء جلسات الاستماع الحالية في الكونغرس لإطلاق إجراءات لعزله بأنها "مهزلة" مبررا بالتالي قرار منع السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي الإدلاء بشهادته. وغرد الرئيس الأميركي "قد أرغب جدا بإرسال السفير غوردون سوندلاند وهو رجل جيد جدا وأميركي عظيم لتقديم شهادته، لكنه سيشهد للأسف أمام محكمة مهزلة منحازة تماما". وصعدت إدارة الرئيس الأميركي الثلاثاء المواجهة مع الديموقراطيين في الكونغرس عبر منعها السفير الاميركي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادة في إطار التحقيق المتعلق بإجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب. وكان السفير غوردون سوندلاند وافق على الادلاء بشهادته "لكن في وقت مبكر هذا الصباح، طلبت وزارة الخارجية الأميركية منه عدم القدوم للإدلاء بشهادته المقررة" بدون توضيح أسباب هذا القرار، كما قال محاميه روبرت لوسكن.

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