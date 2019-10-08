شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فخرى الفقى: برامج الحماية الاجتماعية خفضت من آثار الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى السابق، إن بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى أمام مجلس النواب يعتبر ملخص للإنجازات التى حققتها الحكومة، وتأثير إجراءات الإصلاح الاقتصادى طوال الفترة السابقة على المواطنين.
وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن جميع المؤشرات خلال السنوات الثلاثة السابقة تعد إيجابية وتكشف عن قدرة مصر الكبيرة، لافتًا إلى أن سعر الدولار تراجع مع ظهور نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعافت قيمة الجنيه المصرى.
وأشار إلى أن قطاع السياحة فى مصر تعافى بشكل ملفت، بالإضافة إلى عمل قناة السويس بشكل طيب، والتحويلات الأجنبية تسير بشكل معقول، مما يتسبب فى رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار فى النهاية.
وأوضح أن الدولار انخفض أمام الجنيه من 20 جنيه في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى ووصل إلى 16 جنيها ونصف تقريبا، لافتًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التى نفذتها الحكومة خفضت من آثار الإصلاح الاقتصادى.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. فخرى الفقى: برامج الحماية الاجتماعية خفضت من آثار الإصلاح الاقتصادى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.