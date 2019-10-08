شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: المواطن أحبط مخططات إسقاط الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن المتابعين للجلسة اليوم كانوا يتوقعون أن يسمعوا أى أخبار عن العلاوات الخمس وهل سيتم ضمها لمرتباتهم أم لا خاصة وأن هذا الأمر يهم مليون مواطن.

وأشار عبد العال، خلال تعقيبه على بيان رئيس الوزراء اليوم: "كنا نريد أن نسمع اليوم من رئيس الوزراء ماذا تم بشأن توجيه رئيس الجمهورية بمراجعة الأجور واصلاح المعاشات؟، المواطن المصرى أسقط كل مخططات إسقاط الدولة ولكن الحكومة تتعامل معه على أنه حقل تجارب وتحمله كل أعباء البرنامج الإصلاحى".